Suspeito de matar motorista é o mesmo que teria enforcado ex-companheira no Recanto

O suspeito de assassinar a motorista de aplicativo Ana Brandão no Cruzeiro nesta quarta-feira (26) é o mesmo homem que teria enforcado a ex-companheira e sua amiga no Recanto das Emas, na madrugada de terça-feira (25). Antônio Ailton da Silva já era procurado pelos crimes de tentativa de feminicídio e de homicídio. Após a prisão dele, motoristas de aplicativo se reuniram em frente à 3ª Delegacia de Polícia do Cruzeiro em manifestação pela morte de Ana.



Antônio está sendo interrogado. As vítimas anteriores, incluindo a ex-companheira do suspeito, estão colaborando nas investigações. Dona Maria, uma das vítimas, expressou alívio pela prisão, destacando o papel crucial da Polícia Militar e da Polícia Civil em capturar o agressor. “Eu fico triste pela morte de mais uma vítima, mas eu estou feliz porque agora ele vai pagar pelo o que ele cometeu”, desabafou a vítima.



