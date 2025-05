Suspeito de matar mulher e sogra e abusar de enteada já foi condenado por homicídio

Alex Brito é acusado de cometer um duplo feminicídio ao matar sua companheira de 41 anos e a sogra de 66 em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (14), e os corpos foram encontrados pela polícia após um chamado. No local, também estava a enteada de 10 anos, que relatou ter sido agredida, dopada e estuprada pelo suspeito, atualmente foragido.



Alex Brito já tinha passagens pela polícia e cortou a tornozeleira eletrônica que usava há três semanas. Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal para perícia, enquanto a criança foi socorrida e recebeu cuidados na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde passa por acompanhamento psicológico devido ao trauma.



