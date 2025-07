Suspeito de sequestro em transporte pirata na Rodoviária do Plano Piloto é preso

Marcos Junqueira foi preso acusado de sequestrar uma jovem de 21 anos em junho de 2023. A vítima pegou um transporte pirata na Asa Norte (DF), rumo à rodoviária do Plano Piloto. Durante o trajeto, Junqueira e Rubens Cardoso anunciaram o sequestro. Eles retiraram as maçanetas do carro para impedir a fuga da jovem e a levaram para Cristalina, Goiás, onde a mantiveram em cárcere por dois dias.



Os criminosos exigiram R$ 10 mil de resgate. Rubens já havia se entregado à polícia, mas Junqueira continuou foragido devido a um erro nas suas digitais no sistema. Recentemente, ele foi preso, encerrando o caso.



