Suspeito é preso acusado de matar brutalmente um homem a pauladas no Itapoã

Um homem foi preso acusado de cometer um homicídio no Itapoã. O crime ocorreu na quadra 369 do condomínio Del Lago 2 e foi registrado por moradores. A vítima, um homem de 25 anos sem documentos, foi brutalmente espancada com um pedaço de madeira e apresentava perfurações aparentes causadas por golpes de faca.



Testemunhas relataram que a motivação envolveu uma dívida de aluguel. Após o ataque, o suspeito tentou fugir, mas foi impedido por um vizinho e preso em flagrante. O caso está sob investigação da 6ª Delegacia de Polícia do Itapoã.



