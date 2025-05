Suspeitos de assassinato no DF morrem em confronto com a polícia

Dois homens suspeitos de matar a tiros um homem próximo a uma escola na quadra 203 de Santa Maria, no Distrito Federal, morreram após trocarem tiros com a polícia na DF-180, nas proximidades de Samambaia. Segundo a corporação, eles tentaram fugir em um carro roubado, mas foram localizados durante a perseguição.



No confronto, os suspeitos dispararam contra os policiais, foram baleados e chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. A polícia apreendeu uma arma de fogo e recuperou o veículo roubado.



