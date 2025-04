Suspeitos de matar ‘Tia das Flores’ no Entorno teriam cometido crime na frente da filha

Dois suspeitos foram presos em São Paulo pelo assassinato de Raimunda das Dores, conhecida como Tia das Flores, ocorrido em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. À época, o corpo da vítima foi encontrado enterrado no quintal de sua casa.



Os suspeitos detidos são membros da família de Raimunda. A investigação, realizada pela Polícia Civil de Goiás e São Paulo, revelou que o casal, composto por sua sobrinha e o marido, estava fugindo após cometer o crime na presença da filha pequena.



A motivação teria sido uma disputa após Raimunda denunciar Gustavo, esposo de sua sobrinha, por um golpe envolvendo o aluguel de uma motocicleta. A comunidade local ficou estarrecida com a brutalidade do ato, cometido por aqueles que ela havia acolhido em sua casa.



