Suspeitos de sequestro relâmpago contra empresário do DF seguem foragidos no Paraná

O veículo colidiu com um caminhão e, mesmo com buscas intensas, os assaltantes não foram encontrados

Cidade Alerta DF|Do R7

Um empresário de Brasília e vendedor de semijoias foi vítima de um sequestro relâmpago em Londrina, no Paraná. Dois criminosos armados com facas o forçaram a dirigir, mas perto de um posto da Polícia Rodoviária Federal, ele pulou do carro em movimento.

O momento foi registrado por câmeras de segurança. O veículo colidiu com um caminhão e, mesmo com buscas intensas, os assaltantes não foram encontrados. A vítima prestou depoimento na delegacia local e permanece no Paraná.

