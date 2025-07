Temporada de incêndios no DF mobiliza bombeiros

A temporada de incêndios no Distrito Federal começou com ocorrências de fogo na vegetação. O Corpo de Bombeiros atuou na saída do Lago Norte, entre o núcleo rural do Bananal e o Balão do Torto. Também foram registrados incêndios no Recanto das Emas e em Samambaia. Segundo os bombeiros, neste ano, houve 549 ocorrências de incêndio em vegetação, com uma área queimada estimada em 988 hectares.



