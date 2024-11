Temporal alaga ruas e casas em Santo Antônio do Descoberto

As chuvas que atingiram o município de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal, causaram estragos na cidade. A água invadiu casas e as ruas ficaram cheias de lamas. Moradores perderam móveis e pertences com os alagamentos. A Defesa Civil de Goiás alerta para o risco de inundações em rios e córregos. A previsão para o fim de semana é de mais chuvas, por isso, os moradores das áreas de risco devem tomar cuidado e, se possível, sair desses locais.