Temporal em Vicente Pires causa alagamentos, e água invade condomínio

As fortes chuvas que atingiram o Distrito Federal na tarde dessa terça-feira (21) causaram alagamentos em Vicente Pires, no Distrito Federal. Imagens registradas por moradores mostram a forte correnteza na Rua 5. A água invadiu residências e comércios. Residentes da região apontam problemas recorrentes de alagamento na rua durante chuvas fortes, enquanto bocas de lobo ajudam no escoamento da água acumulada.