Tenente-coronel dá detalhes de operação que prendeu 75 pessoas em garimpo ilegal no Entorno do DF

Uma operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar de Goiás combateu o garimpo ilegal de cristais brutos em Cristalina (GO). Com a participação do Batalhão Ambiental e do Batalhão Rural, 75 pessoas foram presas por crimes como extração ilegal de minério e danos ambientais.



O Tenente Coronel Veloso destacou que a operação envolveu 60 homens e resultou na apreensão de 700 kg de cristais, além de ferramentas de escavação. A operação também visa identificar os líderes da atividade ilícita, com foco na proteção ambiental e na regularização da região.



