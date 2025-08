Tentativa de assalto termina com um suspeito morto e outro preso no Riacho Fundo (DF)

Um policial militar reagiu a uma tentativa de roubo na QS 12 do Riacho Fundo 1 (DF). Dois assaltantes abordaram o veículo do coronel, que foi rendido. Durante a abordagem, ao ser colocado no banco de trás, o policial conseguiu efetuar um disparo, matando um dos criminosos no local. O outro assaltante fugiu, mas foi preso pelo próprio coronel momentos depois.



O detido, Juan Matheus de Castro, possuía mandados de prisão por roubo e porte ilegal de arma. A ocorrência foi registrada por câmeras de segurança de um condomínio próximo. Segundo Gustavo, que trabalha nas imediações, toda a ação foi muito rápida, durando menos de cinco minutos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!