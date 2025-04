Tentativa de feminicídio em Sobradinho (DF) é registrada por câmeras de segurança

Em Sobradinho, no Distrito Federal, um homem de 25 anos atacou sua ex-companheira em uma pastelaria, e o crime foi registrado por câmeras de segurança. Usando uma faca, ele tentou ferir a vítima, que conseguiu escapar e buscar socorro. A mulher está internada em estado estável no hospital.



O agressor, já conhecido por histórico de violência sob a Lei Maria da Penha, planejou o crime alugando uma kitnet para se esconder, mas foi capturado pela polícia em menos de 24 horas. Ele está preso por tentativa de feminicídio e está sendo interrogado na 35ª Delegacia de Polícia.



