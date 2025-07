Tentativa de homicídio em Ceilândia: mecânico é baleado e suspeito foge em moto furtada

Um homem de 36 anos foi baleado no Setor de Oficinas de Ceilândia (DF). A polícia militar encontrou a vítima e a levou ao hospital de Taguatinga (DF), onde está internada em estado grave. O suspeito do crime estava em uma moto com registro de furto e teria feito nove disparos antes da fuga. Moradores relataram que o crime pode ter relação com um desentendimento relacionado ao trabalho da vítima como mecânico. O caso é investigado pela 24ª delegacia de polícia.



