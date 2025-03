Torcedores terão transporte gratuito para a final do Candangão BRB 2025

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou a gratuidade dos ônibus e metrô para os torcedores que vão assistir à final do Candangão BRB 2025. A partida acontece neste sábado (29), às 16h, no Mané Garrinha, e será transmitida pela RECORD. O Capital já está classificado, e o próximo finalista será decidido hoje (26) entre Gama e Brasiliense.



