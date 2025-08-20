Tragédia em elevador de condomínio em Ceilândia (DF) mata trabalhador

Um homem de 42 anos morreu após ficar preso entre as paredes de um elevador durante a manutenção em um condomínio localizado na QNN 27 em Ceilândia (DF). O acidente ocorreu no oitavo andar enquanto ele prestava serviço para uma empresa especializada.



Moradores relataram ter ouvido gritos de socorro antes do silêncio. A polícia civil está conduzindo a perícia e apurando as causas do incidente. O processo de retirada do corpo enfrentou dificuldades devido ao acesso complicado.



