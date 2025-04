Tragédia no Lago Paranoá: jovem de 17 anos morre após afogamento

Uma jovem de 17 anos se afogou enquanto nadava com amigas no Lago Paranoá, altura da QL 12 do Lago Sul (DF). As amigas conseguiram retornar à margem, mas a jovem ficou submersa por 45 minutos. O Corpo de Bombeiros realizou uma operação de resgate com helicóptero e embarcações. Após ser encontrada, a jovem foi levada ao Hospital de Base em Brasília, mas não resistiu. As autoridades ainda investigam as circunstâncias do acidente.



