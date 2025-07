Trailer de mulher que vendia marmitas é levado por criminosos em Samambaia (DF)

Um trailer usado na venda de marmitas foi furtado durante a madrugada em Samambaia, no Distrito Federal. A proprietária, que economizou por quatro anos para comprar o veículo, acordou com um barulho estranho e, ao verificar o estacionamento, percebeu que o trailer havia desaparecido.



Câmeras de segurança registraram o momento em que dois criminosos utilizam uma caminhonete para rebocar o veículo na QR 120. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 7.000, segundo a vítima, que agora teme não conseguir retomar o negócio.



As polícias Civil e Militar investigam o caso. O major Broock orienta comerciantes e empreendedores a adotarem medidas de proteção, como o uso de correntes reforçadas e alarmes sonoros, para dificultar a ação de criminosos.



