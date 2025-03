Trio de peruanos é preso por furtos em transportes públicos no DF

Três peruanos foram presos sob suspeita de realizar furtos em ônibus e metrôs no Distrito Federal. Câmeras de segurança mostraram o trio tentando usar o cartão de uma das vítimas. Eles foram detidos com mais de 10 celulares furtados. As investigações da 26ª Delegacia de Polícia indicam que o grupo faz parte de uma organização criminosa especializada em furtos em transportes públicos, atuando também em São Paulo e Rio de Janeiro . Os suspeitos vão responder por associação criminosa e furto. As vítimas foram localizadas e os aparelhos devolvidos.



