Trio é preso por assassinato de Ingrid Michelli em Taguatinga (DF)

O corpo de Ingrid Michelli, de 32 anos, foi achado em mata no Areal (DF) em 14 de agosto, graças a uma denúncia anônima. A 21ª delegacia de Taguatinga prendeu três suspeitos: Rafael Henrique Teixeira, de 19 anos, em Curral; Francisco Lucas Valle Lima, de 25, também em Taguatinga; e Breno de Souza, de 23, em Pirenópolis (GO). A Polícia Civil aponta que o crime surgiu de um suposto furto de R$ 280. Antes desses eventos, a vítima estava em tratamento para dependência química e havia fugido da clínica.



