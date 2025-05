Ultrapassagem indevida pode ter causado acidente fatal na DF-150

Na DF-150, na descida da Fercal, próximo a Sobradinho (DF), um acidente grave ocorreu envolvendo um carro, duas motos e uma carreta que pegou fogo. O motociclista Flávio Soares ia para casa quando foi surpreendido pela carreta e morreu. O primo dele identificou a moto pelas rodas da motocicleta.



Segundo informações preliminares, uma ultrapassagem indevida feita pelo carro pode ter sido a causa do acidente. As autoridades estão trabalhando para remover a carreta da via. Três pessoas ficaram feridas: duas com leves ferimentos foram encaminhadas a hospitais locais e uma em estado mais grave para o Hospital de Base.



