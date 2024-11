Um ano após acidente com ônibus clandestino, familiares de vítimas ainda pedem justiça

Um ano após o acidente na BR-070 que matou cinco passageiros de um ônibus clandestino e deixou 22 feridos, os familiares das vítimas ainda lutam por justiça. O veículo seguia do Maranhão para Brasília com 32 passageiros, quando foi abordado pela fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Sem a devida regularização para realizar a viagem, o motorista decidiu fugir e acabou perdendo o controle e tombando o ônibus.



Os familiares contam que não imaginavam que o ônibus era irregular e dizem se sentir injustiçados pela falta de respostas e responsabilização pelo acidente. O proprietário da empresa, Alexandre Henrique, e o filho dele, Felipe Alexandre, que conduzia o veículo, foram presos e autuados por homicídio doloso, mas foram soltos poucos meses depois. No histórico, a empresa envolvida no acidente tem outras ocorrências de irregularidades. A Iris Tour já havia sido condenada por outro acidente ocorrido em 2012.