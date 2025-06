Um mês sem justiça: suspeito de assassinar enfermeiro no DF continua foragido

A morte do farmacêutico e enfermeiro Wesley Gomes dos Santos, de 44 anos, completou um mês sem que o principal suspeito tenha sido preso. O crime ocorreu no dia 11 de maio, em um bar no Riacho Fundo II, no Distrito Federal, e foi registrado por câmeras de segurança.



Michel Gomes Costa é apontado como o autor dos disparos que tiraram a vida de Wesley e segue foragido. Durante o ataque, uma mulher também foi baleada e precisou de atendimento médico.



Familiares de Wesley acreditam que o crime pode ter sido motivado por homofobia, em razão da orientação sexual da vítima. Eles cobram justiça e pedem agilidade nas investigações, que ainda não resultaram em prisão.



