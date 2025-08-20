Um RECORD Visita diferente: dona Rosa conhece os estúdios da RECORD e tem uma surpresa

Dona Rosa, de 82 anos, visitou os estúdios da RECORD Brasília. Ela é fã da emissora e acompanha toda a programação. Durante sua visita, conheceu o estúdio do programa Cidade Alerta e teve uma surpresa ao ser recebida por apresentadores. Dona Rosa compartilhou que assistiu à emissora até mesmo durante uma internação hospitalar.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!