Vendedor envolvido em racha que matou jovem de 17 anos no DF vai à júri popular

A justiça decidiu que o vendedor Rafael Alves de Oliveira, que estava envolvido em um racha e perdeu o controle do carro e colidiu contra um caminhão de lixo na BR-070, próximo à Ceilândia, no Distrito Federal, vai à júri popular. O caso aconteceu em 21 de dezembro de 2023. O acidente resultou na morte de Letícia Camargo, estagiária dele, e ferimentos em outras seis passageiras.



De acordo com a perícia, no momento da batida o veículo estava a 140 km/h. Rafael foi acusado de homicídio, entre outros crimes, e recusou fazer o teste do bafômetro. Ele fugiu do local, mas foi encontrado com sinais de embriaguez.



