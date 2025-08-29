Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Ventilador pega fogo em sala de aula de escola no Sol Nascente (DF)

As chamas iniciaram em uma sala de aula que estava vazia durante o incidente. A escola foi evacuada e ninguém ficou ferido

Cidade Alerta DF|Do R7

Um ventilador pegou fogo em uma escola localizada no Sol Nascente (DF). A fumaça se espalhou pelo Centro de Ensino Fundamental 27. As chamas iniciaram em uma sala de aula que estava vazia durante o incidente. A escola foi evacuada e ninguém ficou ferido.

Segundo um aluno, a turma já havia alertado sobre as condições da escola. A Secretaria de Educação informou que uma falha técnica causou o incêndio. A sala foi isolada para limpeza e as aulas foram retomadas normalmente.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Educação
  • Ensino Fundamental
  • Incêndio
  • Secretaria de Educação

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.