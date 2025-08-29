Ventilador pega fogo em sala de aula de escola no Sol Nascente (DF)
As chamas iniciaram em uma sala de aula que estava vazia durante o incidente. A escola foi evacuada e ninguém ficou ferido
Um ventilador pegou fogo em uma escola localizada no Sol Nascente (DF). A fumaça se espalhou pelo Centro de Ensino Fundamental 27. As chamas iniciaram em uma sala de aula que estava vazia durante o incidente. A escola foi evacuada e ninguém ficou ferido.
Segundo um aluno, a turma já havia alertado sobre as condições da escola. A Secretaria de Educação informou que uma falha técnica causou o incêndio. A sala foi isolada para limpeza e as aulas foram retomadas normalmente.
