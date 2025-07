Vídeo flagra assalto em Luziânia (GO); mulher foi perseguida e roubada

Uma mulher foi assaltada em Luziânia (GO), Entorno do DF, após descer do ônibus perto de casa. Ela foi perseguida por um homem que levou sua bolsa, celular, documentos e dinheiro. Duas vizinhas presenciaram a cena e tentaram ajudar. A polícia militar foi acionada, mas o suspeito conseguiu escapar. A polícia civil de Goiás está investigando o caso e pede a população que ajude com informações através do disque denúncia 197.



