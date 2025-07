Vídeo: motociclista atropela homem que atravessa pista no Novo Gama (GO)

Um homem foi atropelado por uma moto em Novo Gama (GO). O piloto da moto se jogou no chão antes da colisão. O Samu prestou atendimento às duas vítimas. O pedestre sofreu uma fratura grave na perna e foi levado para Goiânia para cirurgia. O motociclista teve vários ferimentos pelo corpo, mas não corre risco de vida. A situação ocorreu enquanto o pedestre tentava atravessar a pista com visibilidade prejudicada por um caminhão.



