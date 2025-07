Vítima que perdeu R$ 45 mil fala sobre golpe do falso corretor de imóveis

Débora Caroline é uma das vítimas do golpe imobiliário em Santa Maria (DF). Ela comprou um lote e formalizou a transação em cartório, mas o proprietário original ainda não havia recebido o pagamento. Mesmo registrando o caso na polícia, Débora descobriu que há outras vítimas na mesma situação.



O prejuízo total é de R$ 45 mil, e apesar dos esforços, ela não vê solução imediata. Débora mantém contato constante com o corretor, que promete devolver o dinheiro, mas nunca cumpre. Ela espera que as autoridades finalmente tomem ação e que ele pague pelos seus atos, para que famílias como a dela possam recuperar seus sonhos destruídos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!