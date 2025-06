Vítima relata golpe do relacionamento vivido em Samambaia (DF)

Um homem foi vítima de um golpe após marcar um encontro por aplicativo em Samambaia (DF). Abordado por homens armados, ele teve seu carro e celular roubados e foi ameaçado durante duas horas. Entre novembro e junho, 36 casos semelhantes foram registrados pela Polícia Civil.



As vítimas, geralmente envolvidas com encontros isolados, eram levadas a locais seguros para os criminosos. Uma operação prendeu oito membros do grupo, mas investigações continuam. A polícia alerta para evitar locais isolados e garantir segurança ao conhecer pessoas online. A vítima relatou o pânico vivido, incentivando outros a denunciarem, destacando o acolhimento policial.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!