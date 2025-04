Vizinha lamenta morte de mulher após ataque de pitbull na Cidade Ocidental (GO)

Após uma mulher ser morta por seu cachorro da raça pitbull, na Cidade Ocidental (DF), Entorno do DF, vizinha lamentou o caso. Vizinhos ouviram gritos de socorro e intervieram, mas só conseguiram conter o animal após a fatalidade.



A família de Stefane Xavier da Silva afirmou que o cachorro Aquiles sempre foi dócil e sem histórico de agressividade. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ataque, enquanto a comunidade reflete sobre a tragédia e espera por respostas.



