Você conhece o ‘café fake’? Entenda a polêmica do produto que simula o original

Com a alta do preço do café, o "café fake" surgiu como alternativa à bebida tradicional. O produto simula o sabor do original, mas não contém grãos do fruto. Em vez disso, é feito com ingredientes como soja, milho e cevada. Especialistas recomendam que consumidores tenham atenção ao comprar e verifiquem se o produto possui o selo da Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!