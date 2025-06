Zoológico de Brasília permanece fechado após casos de gripe aviária

O Zoológico de Brasília está temporariamente fechado devido à confirmação de casos de gripe aviária e segue sem previsão de reabertura. A Secretaria de Saúde anunciou a criação de um centro para centralizar ações contra a doença. No momento, não há aves sintomáticas no local.



Foram identificados dois casos de gripe aviária: um irerê silvestre de vida livre e um emu do zoológico. O monitoramento das 13 pessoas que tiveram contato com as aves contaminadas foi concluído em 21 de junho, sem registros de síndrome gripal.



