Cliente que caiu em esgoto em supermercado será indenizado, decide Justiça do DF Supermercado foi condenado a pagar danos morais a cliente que caiu em esgoto dentro do estabelecimento

Caso foi julgado pelo TJDFT ACS/TJDFT - arquivo

Um supermercado do Distrito Federal foi condenado a pagar R$ 4 mil de indenização a um cliente que caiu em esgoto dentro do estabelecimento comercial. A decisão foi do 1º Juizado Especial Cível de Planaltina do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

Segundo o relato do cliente, ele estava fazendo compras quando se aproximou do freezer de frango congelado e caiu em um esgoto que ficava embaixo do refrigerador. O caso aconteceu em março de 2024. Com a queda, ele teve diversos machucados pelo corpo e fortes dores de cabeça.

O supermercado reconhece que o cliente caiu, mas sustentou que o esgoto estava fechado e a tampa cedeu quando ele pisou em cima. No entanto, a juíza Fernanda Dias Xavier, que julgou o caso, entendeu que não importa se a tampa estava ou não no local. Segundo a magistrada, a situação só mostra que o estabelecimento não tomou as medidas necessárias para garantir a segurança dos clientes.

Além disso, ela explicou que o supermercado tinha que sinalizar a área para que algum cliente não pisasse no local. A decisão cabe recurso.