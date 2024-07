Cobertura vacinal dos principais imunizantes para crianças de até um ano aumenta no DF A vacina pentavalente e de poliomielite subiu de 78%, em 2022, para 85% de cobertura vacinal no ano passado

Brasil saiu da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas Agência Saúde/Reprodução - Arquivo

O Distrito Federal conseguiu aumentar a adesão à vacinação de crianças com até um ano. Segundo dados da Secretaria de Saúde, os quatro principais imunizantes do calendário vacinal registraram melhorias nas coberturas. Entre elas, as vacinas pentavalente (contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria H. influenzae tipo B) e contra a paralisia infantil (pólio) foram as que registraram maior crescimento.

Entre janeiro e maio deste ano, por exemplo, já foram administradas cerca de 12 mil imunizantes de cada uma delas, o que corresponde a 85% da cobertura vacinal. No ano passado, os dois imunizantes atingiram 82% de cobertura, enquanto em 2022, o valor era de 78%.

A tríplice viral, que imuniza contra sarampo, rubéola e caxumba, já bateu 96% da cobertura vacinal só este ano, quando foram aplicadas quase 14 mil doses. Em 2023, a cobertura vacinal do imunizante estava em 88%. Já a pneumocócica 10 está quase atingindo 12 mil doses aplicadas, o equivalente a 83% da cobertura. No ano passado, a cobertura do imunizante chegou a 87% e no ano anterior 84%.

A alta ajudou a retirar o Brasil da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas, segundo o mais recente relatório da OMS (Organização Mundial da Saúde) e da Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) sobre imunização.

Gerente substituta da Rede de Frio da Secretaria de Saúde, Karine Castro pontua que o DF acompanha o Brasil no ritmo de crescimento vacinal. “Percebemos desde 2023 um aumento das nossas coberturas vacinais, principalmente, de quatro imunizantes preconizados pelo Ministério da Saúde para crianças até um ano. Este ano também já registramos um aumento desses imunobiológicos e esperamos continuar crescendo”, afirma.

O GDF atribui os bons resultados a diversas ações empregadas pela Secretaria de Saúde, como a vacinação nas escolas, o horário estendido das unidades básicas de saúde – com funcionamento noturno e aos sábados –, o carro da vacina – que circula por áreas de vulnerabilidade e difícil acesso –, e a vacinação extramuros, que ocorre em locais como shoppings, feiras, zoológico e igrejas.

“Lançamos mão de várias estratégias no DF e temos tentado nos aproximar da população. Uma ação que deu muito certo em 2023 foi a vacinação nas escolas. Vacinamos intensamente e observamos um aumento significativo. Também conseguimos bons números com o carro da vacina que tem levado imunizantes a muitos locais do Distrito Federal quase todo final de semana”, destaca a gerente.

Todo um trabalho de conscientização também tem sido feito para que a população voltasse a confiar na imunização infantil. “Quanto mais pessoas vacinadas menor a possibilidade de disseminação de doenças. Também temos que levar em consideração que as crianças são um público mais vulnerável. Então, elas precisam ser vacinadas e também precisam que as pessoas de seu convívio sejam vacinadas. Criança, adolescente ou adulto, todos têm que estar imunizados para evitar a volta de doenças”, reforça.