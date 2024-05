DF registrou 107 casos de meningite e 14 mortes pela doença em 2023

Alto contraste

Cobertura vacinal contra a doença ficou em 35% (Cenário MT)

O Distrito Federal registrou 107 casos de meningite e 14 mortes pela doença em 2023. Os dados são de boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde e destacam a importância da imunização. Segundo a pasta, no ano passado, a cobertura vacinal contra a doença alcançou apenas 35% do público-alvo, menos da metade da meta de 80%. A vacina é destinada para crianças e adolescentes de 11 a 14 anos.

A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal e podem causar sequelas para o resto da vida, além do risco de complicações graves e mortes. A doença afeta principalmente crianças e pode ser provocada por vírus e bactérias.

Uma das principais estratégias de prevenção é a vacinação. No entanto, a cobertura da meningocócica ACWY, fechou o ano de 2023 abaixo do esperado. Para se vacinar, basta ir a uma das mais de cem salas de atendimento distribuídas no Distrito Federal com a caderneta de vacinação.

Referência técnica da Vigilância da meningite da Secretaria de Saúde, Anna Viegas afirma que é um descuido não enxergar a doença como uma ameaça à saúde. “Com a tendência de redução de casos nos últimos anos, graças à vacinação, a população passou a temer menos a meningite. Mas estamos falando de uma doença grave e potencialmente fatal. É fundamental lembrar que, quando a meningite surge, o impacto é grande”, explica.

Prevenção

Os esquemas vacinais contra a meningite começam ainda nas doses da BCG e a meningocócica C conjugada, conforme o calendário básico de vacinação. Os pais e responsáveis podem procurar as unidades básicas de saúde e solicitar uma análise da caderneta da criança, para verificar se há algum atraso no imunizante.

Gerente da Rede de Frio da Secretaria de Saúde, Tereza Luiza Pereira, esclarece que uma única ida a um local de vacinação pode servir para atualizar diversos esquemas vacinais. “A dose da meningite pode ser aplicada junto a qualquer outra vacina do calendário, com exceção da dengue”, explica. Um menino ou menina de 11 a 14 anos, por exemplo, pode receber o imunizante contra o HPV e a meningocócica ACWY de forma simultânea.

O mesmo vale para um bebê de um ano, com o reforço da meningocócica C conjugada, a tríplice viral e a pneumocócica 10 valente. No entanto, caso a família perda o prazo, a vacina não é mais aplicada depois a criança deixa a faixa etária prevista pelo Ministério da Saúde.