Com inflamação no nervo do equilíbrio, Dilma deve ter alta médica nos próximos dias

Com inflamação no nervo do equilíbrio, Dilma deve ter alta médica nos próximos dias Ex-presidente está internada em um hospital em Xangai, na China, desde o dia 21 de fevereiro Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 25/02/2025 - 08h40 (Atualizado em 25/02/2025 - 08h40 )

Dilma deve ter alta médica nos próximos dias Ricardo Stuckert/PR - 13.04.2023

A presidente do NBD (Novo Banco do Desenvolvimento) - o banco do Brics -, Dilma Rousseff, responde bem ao tratamento e deve receber alta nos próximos dias, informou nesta terça-feira (25) a assessoria de imprensa. A ex-presidente está internada em um hospital em Xangai, na China, desde o dia 21 de fevereiro, para tratar de uma inflamação no nervo do equilíbrio.

“No dia 21 de fevereiro, a presidenta Dilma Rousseff foi internada no Shanghai East International Medical Center, em Xangai, China, devido a um quadro de neurite vestibular (inflamação no nervo do equilíbrio). A presidente responde bem ao tratamento e deve receber alta nos próximos dias, conforme o protocolo do hospital, que mantém o tratamento integralmente em regime de internação”, diz a nota.

“Dilma Rousseff passa bem e tem mantido suas atividades de trabalho normalmente durante o período em que está internada. A presidente agradece as mensagens de apoio e solidariedade recebidas”, finaliza.

A ex-presidente do Brasil tem 77 anos e foi hospitalizada após sofrer um mal-estar. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, havia dito que a situação é considerada sem gravidade pelos médicos. Dilma preside o banco de desenvolvimento do BRICS, com sede na cidade chinesa, desde 2023.