Ex-presidente Dilma Rousseff sofre mal-estar e é internada em hospital de Xangai, na China

A ex-presidente Dilma Roussef, de 77 anos, está internada em um hospital de Xangai, na China. Ela foi hospitalizada depois de sofrer um mal-estar. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, afirmou que a situação é considerada sem gravidade pelos médicos. Dilma preside o banco de desenvolvimento do BRICS, com sede na cidade chinesa, desde 2023.



