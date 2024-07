Com novidades na programação de domingo, ‘Agro Record’ começa mais cedo Programa de agronegócios será exibido às 9h para estreia do programa ‘Auto Record’, voltado ao mercado automotivo Brasília|Do R7, em Brasília 19/07/2024 - 14h53 (Atualizado em 19/07/2024 - 14h53 ) ‌



Programa será exibido mais cedo Reprodução/Record TV

A Record Brasília promete animar os telespectadores com uma nova programação a partir deste domingo (21). O “Agro Record” que antes era exibido as 10h começará mais cedo, às 9h. Isso porque, a emissora terá a estreia às 10h do “Auto Record”, programa voltado para o mercado de automóveis.

Com o novo programa, os apaixonados por carros terão uma hora com muitas novidades sobre veículos como lançamentos, avaliações e até eventos que rolam no mundo. O apresentador Clayton Sousa será o responsável por revelar as curiosidades automotivas pela manhã.

O “Agro Record” é comandado pela apresentadora Williane Rodrigues e aborda toda a riqueza e diversidade do agronegócio. O programa mostra toda a força desse setor que movimenta a economia do Distrito Federal, como o plantio, colheitas, deliciosas receitas, tudo para que o telespectador saiba das novidades da vida no campo.

Além dos dois programas, a Record Brasília também conta com jornais locais que trazem notícias em tempo real durante toda semana. Confira a programação:

· DF no Ar - 7h

· Balanço Geral DF - 11h50

· Cidade Alerta - 18h

· DF Record - 19h20

· Agro Record - 9h de domingo

· Auto Record - 10h de domingo

*Sob supervisão de Augusto Fernandes