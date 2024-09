Com ponto facultativo na sexta, Terracap adia licitação de imóveis para 10 de setembro Interessados podem participar do processo e depositar caução de 5% do valor do lote até segunda-feira (9) Brasília|Do R7, com informações da Agência Brasília 04/09/2024 - 17h40 (Atualizado em 04/09/2024 - 17h41 ) ‌



Licitação vai ser transmitida Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília

A Terracap (Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal) adiou para a próxima terça-feira (10) a realização de uma licitação de 95 imóveis da instituição. O evento seria realizado na sexta-feira (6), mas a data foi alterada após o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), decretar ponto facultativo pelo feriado de 7 de Setembro.

Com a mudança da data, os interessados em participar do processo licitatório podem depositar a caução até a segunda-feira (9), que deve ser correspondente a 5% do valor do lote. Esse pagamento vale como uma entrada, e o restante pode ser quitado em 240 meses.

Dos 95 terrenos disponibilizados pela Terracap, 16 estão localizados no complexo urbanístico Aldeias do Cerrado, novo bairro de Brasília. Em alguns imóveis, o valor mínimo de lance é de R$ 301 mil. O bairro fica localizado a poucos minutos da Ponte JK e do Lago Sul, entre a BR-251 e DF-140.

Os outros lotes foram ofertados nas regiões do Paranoá, Riacho Fundo e Samambaia. Nesse caso, há terrenos que comportam empresas do setor produtivo (de prestação de serviços, institucional e industrial).

No Paranoá, há dois lotes de 1,8 mil m², com entradas iniciais de R$ 46,8 mil. Em Samambaia, os interessados encontrarão 13 unidades. Há lotes com 100 m² e entrada a partir de R$ 6 mil, até terrenos com metragem de 1,7 mil m² e entrada de R$ 29,3 mil.

Também há sete imóveis no Riacho Fundo, com lotes de até 3,3 mil m². Nesse caso, a entrada inicial é a partir de R$ 154 mil.

Segundo a agência, os vencedores que financiarem pela empresa pública poderão ter taxas de juros pela metade. Para a compra de imóveis residenciais unifamiliares, a taxa, que era 0,4% ao mês, cai para 0,2%. Para os lotes comerciais, industriais e institucionais, a taxa é de 0,25% a.m. A medida vale até o edital de fevereiro de 2025.

Como participar

Os interessados deverão acessar o site da Terracap, escolher o imóvel e em seguida preencher a proposta de compra. Na próxima etapa, será preciso pagar uma caução, correspondente a 5% do valor do lote.

Após o pagamento, o cliente deve depositar o documento preenchido na urna da Comissão de Licitação, na sede da agência, no dia 10 de setembro, entre 9h e 10h. O processo também pode ser feito online, desde que sejam anexados o comprovante de pagamento e a proposta. O edital pode ser conferido no site da Terracap.