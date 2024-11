Começa nesta quarta prazo para mudança de escola de estudantes com deficiência no DF Solicitações devem ser realizadas na unidade escolar onde os alunos estão registrados até 30 de outubro Brasília|Do R7, em Brasília 16/10/2024 - 10h16 (Atualizado em 16/10/2024 - 12h31 ) twitter

Resultados das solicitações serão divulgados em dezembro Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília -

Começa nesta quarta-feira (16) o prazo para as solicitações de mudança de escolas dos alunos com deficiência, altas habilidades, TEA (Transtorno do Espectro Autista) e transtornos funcionais específicos da rede pública do Distrito Federal. Pelo calendário da Secretaria de Educação, os pedidos poderão ser feitos até o dia 30 de outubro. A solicitação deverá ser feita diretamente na unidade escolar onde os alunos estão registrados.

Os pais ou responsáveis devem preencher um formulário com dados dos estudantes e do responsável e informações sobre a regional de ensino atual e a desejada, além de indicação do turno de preferência. A medida permite que os pais matriculem as crianças nas unidades de ensino mais próximas de casa ou do trabalho, ou de preferência.

Os pais devem ficar atentos, no momento de preencher a documentação, ao tipo de atendimento e serviços que são oferecidos pela escola desejada. No caso dos estudantes com necessidades educacionais especiais, por exemplo, é necessário apresentação de novos laudos ou diagnósticos.

O resultado das solicitações será divulgado no site da secretaria, no dia 30 de dezembro, a partir das 18h (acesse aqui). É responsabilidade do pai ou do responsável checar as informações sobre o resultado do processo.

‌



Atualmente, o DF conta com 19,7 mil estudantes com necessidades específicas e 14,8 mil com transtornos funcionais, como discalculia, dislexia, TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), disortografia, entre outros.

Ensino regular

A solicitação de mudança de escolas de estudantes do ensino regular que já estão matriculados também deve ser feita diretamente nas unidades em que o aluno está matriculado. Nesse caso, o prazo para as solicitações será entre os dias 4 e 14 de novembro. O resultado também será divulgado em 30 de dezembro, no site da Secretaria de Educação.