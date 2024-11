Comissão da Câmara aprova exame toxicológico a motoristas profissionais pelo SUS Matéria prevê que, caso o SUS não marque o exame no prazo de 30 dias, a exigência da apresentação do teste vai ser suspensa Brasília|Do R7 21/10/2024 - 20h39 (Atualizado em 21/10/2024 - 20h48 ) twitter

Comissão da Câmara aprova exame toxicológico a motoristas profissionais

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou um PL (Projeto de Lei), que estabelece a realização do exame toxicológico a motoristas profissionais por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). De autoria do deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS), o texto foi relatado pelo também deputado Zé Trovão (PL-SC), sendo aprovado na semana passada.

A matéria prevê que, caso o SUS não marque o exame no prazo de 30 dias, a exigência da apresentação do teste vai ser suspensa até a remarcação da consulta.

A proposição aumenta de 30 para 90 dias o prazo para que a falta do exame se torne infração de trânsito. O parecer de Trovão estabelece ainda a gratuidade do exame no SUS.

Para o relator, o prazo de 30 dias é curto para fazer os exames, pois os caminhoneiros, por exemplo, frequentemente realizam longas viagens.

‌



“A extensão do prazo não compromete a segurança viária e dá maior flexibilidade e tranquilidade para que os motoristas possam renovar seus exames”, defendeu o parlamentar catarinense.

Conforme Trovão, é necessário preservar a segurança nas estradas sem onerar os motoristas. “Certamente é dever do poder público instituir as políticas públicas necessárias para manutenção da segurança. Não podemos é imputar aos cidadãos todos os ônus”, argumentou.

Agora, o projeto vai ser analisado pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados, de forma conclusiva, ou seja, sem precisar passar pelo plenário da Casa. O texto, no entanto, precisa passar pelo crivo do Senado para seguir à sanção presidencial.