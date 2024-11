Congresso promulga medida provisória que abre crédito de R$ 1,2 bi para ações da União no RS Medida provisória contempla ações de três ministérios e do Banco Central voltadas à recuperação após as enchentes no estado Brasília|Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília 28/11/2024 - 09h08 (Atualizado em 28/11/2024 - 09h08 ) twitter

Presidente do Congresso Nacional assinou promulgação da MP Lula Marques / Agência Brasil

O Congresso Nacional promulgou nesta quinta-feira (28) a medida provisória, editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que abre crédito extraordinário de R$ 1.2 bilhão para ações da União no Rio Grande do Sul.

Foram contemplados os ministérios da Gestão, do Desenvolvimento Agrário e da Integração, além do Banco Central.

A promulgação, publicada no Diário Oficial da União, é assinada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

De acordo com a MP, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional contará com R$ 578 milhões para ações de proteção e Defesa Civil no Rio Grande do Sul.

Outros R$ 600 milhões foram destinados a encargos da União para operações contratadas do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e do Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural) no estado gaúcho.

Também foram contemplados os ministérios da Gestão, com R$ 14,6 milhões, e o do Desenvolvimento Agrário e da Integração, com R$ 13.3 milhões, além do Banco Central, com R$ 844 mil.

Segundo a MP, o crédito de R$ 14,6 milhões para o Ministério da Gestão será destinado à governança fundiária, reforma agrária e à regularização de territórios quilombolas e de povos e comunidades tradicionais. Também estão previstos aportes para a gestão ambiental, reforma agrária e para a assistência técnica e extensão Rural no Rio Grande do Sul.

Já os R$ 13,3 milhões para o Ministério da Gestão serão usados para a promoção do acesso ao Patrimônio Documental Nacional no RS.

O crédito de R$ 844 mil ao Banco Central será para a administração da unidade da autarquia no Rio Grande do Sul.