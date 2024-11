Consciência Negra: Brasília recebe festival gratuito com shows de Seu Jorge e Raça Negra Evento ocorre na Torre de TV a partir desta segunda-feira com atrações musicais, palestras, exposições culturais e oficinas Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 18/11/2024 - 19h08 (Atualizado em 18/11/2024 - 19h09 ) twitter

Evento começa nesta segunda-feira Reprodução/Instagram @Raçanegra

Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, Brasília promoverá um festival que celebra a cultura afro-brasileira na Torre de TV, a partir desta segunda-feira (18). O evento vai até quarta-feira (20), e a programação tem atrações de gastronomia e moda, além de shows musicais, como de Elen Oléria, Seu Jorge, Raça Negra e Tribo da Periferia. A entrada é gratuita.

Além da música, os brasilienses terão a oportunidade de assistir a palestras e participar de exposições culturais afro-brasileiras. O evento também será um espaço para o fortalecimento da economia criativa e dos empreendedores locais.

Para o público infantil, foram programadas peças teatrais, aulas de capoeira e hip-hop, contação de história e brinquedos infláveis. As escolas públicas do DF também participarão com oficinas de dança e atividades culturais.

O evento é promovido pelas secretarias de Justiça e Cidadania e de Cultura e Economia Criativa, com apoio da Aecec (Associação de Educação, Cultura e Economia Criativa), do Sesc (Serviço Social do Comércio) e do Ministério do Turismo.

Veja a programação

Segunda-feira (18)

9h: Abertura

10h: Palestra com Renata Nogueira – Tema: Racismo Estrutural e seus efeitos nos processos de identificação e autoestima da juventude negra. No espaço Camarote

14h: Palestra com Renata Nogueira – Tema: Racismo Estrutural e seus efeitos nos processos de identificação e autoestima da juventude negra. No espaço Camarote

14h40: Visita guiada – Exposição Tranças no Mapa e Brasília Negra no Espaço Quilombo

14h40: Oficina de RAP com Arte Urbana no Espaço Quilombo Arte Urbana

14h40: Oficina de Capoeira com o Mestre Mestre Mancha no Espaço Quilombo Capoeira

14h40: Oficina de dança – Maculelê com Instituto Mãe África no Espaço Quilombo Capoeira

15h30: Brincadeiras Afrobrasileiras com o Instituto Mãe África no Espaço Quilombo Capoeira

16h: Visita guiada – Exposição Tranças no Mapa e Brasília Negra no Espaço Quilombo

16h: Atividade lúdica com o grupo Formigueiro de Teatro no Espaço INFORMAR

16h: Oficina de RAP com Arte Urbana no Espaço Quilombo Arte Urbana

17h: Show com Afoxé Ogum pá

18h: Show com Filhos de Dona Maria

19h: Show com Patakori + Folha Seca

20h: Show com Ellen Oléria

21h30: Show com Marcelo Falcão

23h: Show com Nação Zumbi

Terça-feira (19)

9h: Abertura

9h: Palestra com Magali Dantas – Tema: Construindo Pontes: a importância da empatia e da escuta ativa no atendimento a adolescentes negros. No espaço Camarote

9h40: Visita guiada – Exposição Tranças no Mapa e Brasília Negra no Espaço Quilombo

9h40: Oficina de Dança Urbana com Arte Urbana no Espaço Quilombo Arte Urbana

9h40: Brincadeiras Afrobrasileiras com o Instituto Mãe África no Espaço Quilombo Capoeira

9h40: Oficina de Capoeira com Mestre Mancha no Espaço Quilombo

14h: Palestra com Magali Dantas – Tema: Construindo Pontes: a importância da empatia e da escuta ativa no atendimento a adolescentes negros. No espaço Camarote

14h40: Visita guiada – Exposição Tranças no Mapa e Brasília Negra no Espaço Quilombo

14h40: Workshop – Dança Urbana com Arte Urbana no Espaço Quilombo Arte Urbana

16h: Atividade lúdica com o grupo Formigueiro de Teatro

16h40: Brincadeiras Afrobrasileiras com o Instituto Mãe África no Espaço Quilombo Capoeira

17h: Show com Nego De

18h: Show com Lade B

19h: Show com Julia Moreno

19h30: Show com Dhi Ribeiro

22h: Show com Raça Negra

00h: Show com Seu Jorge

Quarta-feira (20)

9h: Abertura

9h: Atividade lúdica com o grupo Formigueiro de Teatro

10h: Batalha de rima e Batalha de Breaking KIDS com Arte Urbana no Espaço Quilombo Arte Urbana

10h: Live Paint + Graffiti com Arte Urbana no Espaço Quilombo Arte Urbana

13h: Batalha de Breaking com B. Boys e B. Girls no Espaço Quilombo Arte Urbana

14h: Show com Francisco Pessanha

15h: Samba de Roda no Espaço Quilombo Capoeira

15h: Show com Tropa de Elite

16h: Workshop – Breaking com Arte Urbana no Espaço Quilombo Arte Urbana

16h: Roda de Capoeira com o grupo Ginga Ativa no Espaço Quilombo Capoeira

16h: Roda de Capoeira

17h: Show com Marvin

18h: Show com Olodum

19h30: Show com Vanessa da Mata

21h: Show com Tribo da Periferia

*Sob supervisão de Leonardo Meireles