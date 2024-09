Conselho de Ética da Câmara aprova continuidade de processo contra Glauber Braga Em sua defesa, Glauber Braga reiterou que sua cassação estaria sendo articulada pelo presidente da Câmara Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 11/09/2024 - 13h52 (Atualizado em 11/09/2024 - 13h54 ) ‌



Conselho de Ética da Câmara aprova continuidade Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 11/09/2024

O Conselho de Ética da Câmara aprovou nesta quarta-feira (9) o parecer preliminar contra o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ). Com 10 votos a favor e apenas 2 contra, foi decidida a continuidade das investigações.

O processo, relatado pelo deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), foi motivado por uma representação do Partido Novo, que solicita a cassação do mandato de Glauber Braga por agressão a um membro do Movimento Brasil Livre (MBL).

A acusação surgiu após um debate físico, em abril deste ano, entre o deputado e Gabriel Costenaro, membro do MBL, nas dependências da Câmara. A discussão verbal escalou para empurrões e chutes, com Glauber tentando retirar Costenaro à força do local.

Em sua defesa, Glauber Braga reiterou que sua cassação estaria sendo articulada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com quem já teve desentendimentos em várias ocasiões.

‌



Na época o confronto foi para o exterior do prédio e foi interrompido por policiais legislativos, que conduziram ambos ao Departamento de Polícia Legislativa (Depol) para prestar depoimento.

O conflito também envolveu o deputado Kim Kataguiri (União-SP), um dos fundadores do MBL, quando o grupo estava na Câmara para discutir a regulamentação dos motoristas de aplicativo.

Embora não haja imagens do início da briga, Glauber Braga divulgou posteriormente uma nota em que afirmou não se arrepender de suas ações, alegando ter sido provocado por Costenaro.