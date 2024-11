Corpo é encontrado com pés amarrados dentro do Lago Paranoá nesta terça-feira Vítima ainda não foi identificada e nem retirada da água; caso é investigado pela Polícia Civil Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 12/11/2024 - 12h26 (Atualizado em 12/11/2024 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Corpo foi encontrado por funcionários de um clube Arquivo cedido ao R7/Divulgação -

Um corpo foi encontrado com pés amarrados dentro do Lago Paranoá nesta terça-feira (12) no Distrito Federal. O sexo da vítima ainda não foi confirmado pelo CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do DF). Em nota oficial, a corporação disse que ainda “não foi possível a retirada do corpo da água” e que foi feita “uma avaliação superficial, onde foram constatados indícios dessa natureza”. O texto acrescenta que “foi informado que há amarrações no corpo”.

O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). A vítima foi encontrada por funcionários de um clube que avistaram algo suspeito na água, e apenas depois, em um barco, identificaram como sendo o corpo de uma pessoa nua com as mãos e pés presos.

A perícia foi enviada para o local.