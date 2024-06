Corregedoria afasta juíza que atua em caso de falência bilionário em Alagoas

Alto contraste

A+

A-

Juíza Emanuela Porangaba responde a processo administrativo disciplinar (Reprodução/Caio Loureiro/TJAL - 24/11/2015)

A juíza Emanuela Porangaba foi afastada das funções em decisão cautelar da Corregedoria do TJ-AL (Tribunal de Justiça de Alagoas). A magistrada atua no caso bilionário de falência da Usina Laginha, do empresário e ex-deputado João Lyra. Segundo o documento, Porangaba deve se distanciar até o fim do processo administrativo disciplinar. A medida ainda precisa ser analisada pelo plenário da corte.

O corregedor-geral do tribunal, Domingos de Araújo Lima Neto, destacou indícios de que a juíza favoreceria um escritório de advogados em processos de pelo menos quatro municípios. Entretanto, os processos em suspeição não têm ligação com o caso Laginha. As irregularidades teriam ocorrido em datas entre 2022 e 2023.

Juíza determinou que administrador da massa falida volte a pagar credores

Há cerca de 15 dias, a magistrada determinou que os administradores judiciais da massa falida do conglomerado voltassem a pagar os credores. A decisão foi assinada em conjunto com outros dois juízes e permitiu que R$ 28 milhões fossem destinados a mais de 670 empresas.

A dívida estimada do conglomerado de açúcar e etanol é R$ 1,9 bilhão, mas pode ser ainda maior. Além disso, há uma disputa entre os herdeiros do ex-deputado João Lyra. A empresária Maria de Lourdes Lyra, inventariante do processo, está em oposição ao grupo que inclui Thereza Collor de Mello, viúva de Pedro Collor de Mello, o irmão do ex-presidente Fernando Collor de Mello.

No fim do mês passado, o TJ-AL decidiu manter o processo sobre a usina na justiça estadual. A defesa de parte dos herdeiros vai recorrer para que o caso seja enviado ao STF, confirmou ao R7, o advogado Henrique Ávila, sócio do Sergio Bermudes Advogados, que representa Thereza Collor, três irmãos e a mãe deles.