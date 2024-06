CPI da Manipulação de Jogos convida Lucas Paquetá para depoimento

Brasília |Victoria Lacerda, do R7, em Brasília

CPI da Manipulação convida Paquetá (Lucas Figueiredo/CBF - Arquivo)

A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas aprovou nesta terça-feira (18) um convite para que o jogador Lucas Paquetá preste depoimento à comissão. Paquetá é acusado pela Federação Inglesa de tomar cartões amarelos propositalmente em quatro partidas da Premier League para manipular o mercado de apostas.

Os autores dos requerimentos são os senadores Jorge Kajuru (PS-GO), relator da CPI, e Eduardo Girão (Novo-CE). Os parlamentares citaram a formalização da acusação pela Federação Inglesa na semana passada como motivo para solicitar uma reunião com o jogador.

Ainda não existe data prevista para a formalização do convite ao jogador. De todo modo, Lucas Paquetá não é obrigado a comparecer por se tratar de um convite.

Nas últimas semanas, a CPI ouviu três dirigentes, sendo eles o americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, o presidente do São Paulo, Julio Casares, e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.