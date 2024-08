Criolo inicia turnê em Brasília e revela novo projeto musical Com apresentações de povos indígenas e convidados especiais, a turnê “Ciclo” conta com sete shows confirmados no Brasil e dois na Europa Brasília|Laísa Lopes, da RECORD 13/08/2024 - 22h36 (Atualizado em 13/08/2024 - 23h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Criolo começou a turnê por Brasília Thaís Mallon/ divulgação

O cantor e compositor Criolo iniciou sua nova turnê, intitulada “Ciclo”, em Brasília no último sábado (10). Com pouco mais de 15 músicas na setlist e participações especiais, o cantor disse em entrevista à RECORD que já deu início às gravações do seu próximo projeto. “No ano que vem teremos novos trabalhos, novas histórias musicais que darão continuidade a um outro enredo. Mas, entre uma história e outra, respeito o fechamento de um ciclo e me preparo para o próximo”, afirmou Criolo.

O artista não revelou se pretende lançar um álbum ou singles, nem especificou o estilo musical, mas mencionou que já tem composições prontas. “Tenho escrito canções durante a vida. Não sou uma pessoa que para tudo para fazer um álbum, eu vou fazendo músicas sobre a vida, independentemente do gênero musical. Tenho um punhado de histórias que estou criando coragem para dividir com vocês”.

Sobre a nova turnê ‘Ciclo’, que tem sete apresentações confirmadas no Brasil e duas em Portugal, Criolo explicou que o nome tem a ver com o encerramento de trabalhos anteriores. “Ciclo porque é o fechamento de uma história do ‘Sobre Viver’. É um início de vislumbrar novos caminhos. Esse ciclo se fecha, mas ainda ficam seus ecos”, explica.

Brasília foi a primeira cidade a receber a nova turnê durante o festival CoMA. A abertura do espetáculo ficou por conta dos povos indígenas Fulni-ô de Pernambuco, que além de apresentarem dança tradicional, discursaram a favor da demarcação das terras indígenas. Outra participação no concerto foi da banda brasiliense Filhos de Dona Maria, que se juntou a Criolo para interpretar diversos sambas.

Publicidade

Embora a setlist não seja fixa, as clássicas ‘Não existe amor em SP’, ‘Subirusdoistiozin’ e ‘Convoque seu Buda’ foram apresentadas. Samba e reggae de Bob Marley também animaram o público.

Alice Matos Sampaio viajou de Unaí (MG) para o show em Brasília Laísa Lopes/ Record - 10.08.2024

A produtora cultural Alice Matos Sampaio viajou de Unaí (MG) até Brasília para acompanhar o show de Criolo. Fã do artista, Alice esteve em mais de cinco apresentações, um vínculo que começou devido a seu filho autista, de nove anos. “Meu filho desenvolveu hiperfoco no álbum ‘Convoque seu Buda’ e ouvia todos os dias. Após um período difícil de saúde, só essa música o acalmava. Foi um consolo, e a partir daquele momento, me tornei fã e escuto Criolo todos os dias”, relatou Alice.

Acompanhado de toda a família, o dançarino Ian do Santos se tornou fã do cantor por conta do pai que é rapper. “Desde pequeno eu e minha família vamos ao show do Criolo. Meu pai é fã e fez todos nós gostamos muito. Estamos sempre juntos nos shows que o Criolo faz em Brasília.”