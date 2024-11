Cúpula dos Brics: por segurança, Rússia proíbe que moradores e visitantes abram janelas Proibição vale para imóveis situados em rotas por onde passam os chefes de Estado que participam da 16ª cúpula dos Brics Brasília|Luiz Fara Monteiro, da RECORD 22/10/2024 - 11h44 (Atualizado em 22/10/2024 - 11h47 ) twitter

Janelas de hotéis foram bloqueadas para segurança de autoridades dos Brics Luiz Fara Monteiro / RECORD

O governo russo determinou a moradores e hóspedes de hotéis que não abram janelas nesta terça-feira (22), dia de início da 16ª reunião dos Brics. A medida faz parte das regras de segurança adotadas visando proteger os chefes de Estado presentes na reunião do grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além dos Emirados Árabes Unidos, Irã, Egito e Etiópia. Pessoas que moram ou estão hospedadas no trajeto que será percorrido pelas autoridades tiveram que assinar um termo para atestar que estão cientes da determinação. “As janelas estão sujeitas ao bloqueio e devem permanecer fechadas durante todo o dia”, diz o documento.

Ainda de acordo com o comunicado, as pessoas não devem nem mesmo se aproximar das janelas nesse período. O texto não esclarece as penalidades cabíveis aos infratores.

Hotéis em Kazan avisam que janelas estarão bloqueadas durante Cúpula dos Brics Luiz Fara Monteiro / RECORD

Desde o fim de semana, grupos de policiais fardados e à paisana patrulham as ruas de Kazan. O efetivo é ainda maior próximo aos hotéis que acomodam chefes de Estado e delegações estrangeiras.

O patrulhamento ocorre 24 horas por dia, e os agentes observam atentamente a movimentação de turistas. Apesar do forte aparato de segurança, os pontos turísticos da cidade seguem com movimentação intensa. Kazan é um grande polo industrial e histórico da Rússia e recebe, por ano, cerca de 4 milhões de turistas do país e do exterior.